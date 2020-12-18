Ида Галич рассталась с мужем

Фото: instagram.com/galichida

Видеоблогер Ида Галич рассказала, что рассталась с мужем. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Поклонники Галич обратили внимание на то, что в последних публикациях она не появляется вместе со своим избранником Аланом Басиевым. Долгое время девушка не комментировала этот вопрос, но теперь ответила на него в stories.

"Ребятки, этот год был реально сложным. Понимаю, что сама позвала вас в свою спальню, в свою личную жизнь в тот момент, когда вывалила на вас свое счастье в виде свадьбы и так далее. И глупо на моем месте кричать о том, что мы эту тему оставили в покое. У нас все хорошо, у каждого по-своему, насколько сейчас это возможно", – заявила Галич.

Блогер отметила, что у них с мужем наступил новый этап в жизни, но у каждого свой. В свою очередь, девушка не подтвердила информацию о разводе.

Ида Галич и Алан Басиев поженились два года назад, спустя всего полгода после знакомства. В феврале 2020 года у пары родился сын.

