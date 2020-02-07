Ида Галич родила первенца

Фото: instagram.com/galichida

Известный видеоблогер и ведущая Ида Галич впервые стала мамой. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

О появлении ребенка на свет рассказал ее отец. В социальной сети он опубликовал открытку "Поздравляем с рождением внука". Отец ребенка – блогер Алан Басиев.

В комментариях к его посту пользователи принялись поздравлять семью с рождением мальчика, на что Василий Галич отвечал благодарностью.

В августе эксперты Forbes и Российского исследовательского центра блогеров составили рейтинг доходов популярных российских блогеров. По мнению аналитиков, наиболее успешен в этой сфере ведущий канала Wylsacom о гаджетах Валентин Петухов (173 миллиона рублей). Ида Галич же зарабатывает порядка 51 миллиона рублей.

