Бородина рассказала, что ее раздражает в людях, которые ей звонят

Фото: Агентство "Москва"

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что она не может терпеть в людях, которые ей звонят. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам знаменитости, она часто не успевает подойти к телефону, чтобы ответить. Однако после того как перезванивает, собеседник не берет трубку.

"Они этот телефон после того, как не дозвонились, выкинули с 16-го этажа, что ли? Что происходит? Как так?" – возмутилась телеведущая.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина обратилась к врачу после выстрела в МХАТ имени А. П. Чехова. В больнице ведущей диагностировали невралгию и посоветовали специальный массаж и некоторые медикаменты. Однако серьезных проблем с сердцем не выявили.