Бородина попала в больницу после выстрела в театре

Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина обратилась ко врачу после выстрела в МХАТ имени А. П. Чехова. Об этом сообщают "Дни.ру".

На днях женщина посетила спектакль Ренаты Литвиновой, в конце которого прозвучал сценарный выстрел. Как призналась Бородина, уже через пару минут ее самочувствие резко ухудшилось из-за боли в груди.

"Всю ночь схватывало. Утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца и к неврологу", – поделилась она.

В больнице ведущей диагностировали невралгию и посоветовали специальный массаж и некоторые медикаменты. Однако серьезных проблем с сердцем не выявили.

Ранее ведущая Екатерина Стриженова перенесла операцию после травмирования во время съемок телепрограммы. На своей странице в Instagram она отметила, что чувствует себя хорошо, а также поблагодарила всех за поддержку.