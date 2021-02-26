Бывшая жена Аршавина пробыла четыре дня в коме

Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина восемь дней находилась в реанимации, четыре из них девушка была в коме, сообщает "Экспресс газета".

Ранее журналистке диагностировали аутоиммунное заболевание. По словам девушки, у нее некроз лобной пазухи. Ей уже делали две операции, однако после этого ее состояние не улучшилось. Недавно Казьмина вновь попала в больницу.

Мама журналистки Наталия Сарычева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала, что ее дочь четыре дня находилась в искусственной коме.

"Ты вернулась к нам... моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!" – написала женщина.

Ранее сообщалось, что бывшую жену Андрея Аршавина выселяют вместе с тремя детьми из квартиры, которая принадлежит матери футболиста.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Брак с Казьминой стал для Аршавина первым официальным. Свои отношения они расторгли летом прошлого года.

