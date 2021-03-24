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Лидера партии "Вперед, Италия", бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони выписали из больницы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на итальянские СМИ.

"Сильвио Берлускони был выписан из миланской больницы в среду после прохождения обычных анализов", – говорится в сообщении.

Берлускони был госпитализирован утром 22 марта. Об этом рассказал адвокат политика Федерико Чеккони в начале очередного судебного заседания по так называемому делу Руби, в рамках которого итальянского политика обвиняют в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.

Чеккони отметил, что Берлускони госпитализировали из-за проблем со здоровьем, однако он не уточнил, что именно произошло.

До этого политика госпитализировали 11 февраля, а также в январе, когда экс-премьер проходил лечение в кардиологической клинике Монако, куда попал из-за аритмии.