Берлускони вновь госпитализирован

Фото: ТАСС/Zuma

Лидера партии "Вперед, Италия", бывшего премьер-министра республики Сильвио Берлускони вновь госпитализировали. Об этом рассказал адвокат политика Федерико Чеккони.

О госпитализации Берлускони он сообщил в начале очередного судебного заседания по так называемому "делу Руби", в рамках которого итальянского политика обвиняют в даче ложных показаний и подкупе свидетелей, сообщает РИА Новости.

Чеккони отметил, что госпитализировали Берлускони утром 22 марта из-за проблем со здоровьем, однако не уточнил, что именно произошло.

В последний раз Берлускони был госпитализирован 11 февраля. Это произошло после падения политика в его римской резиденции.

В январе экс-премьер проходил лечение в кардиологической клинике Монако, куда попал из-за аритмии.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Берлускони заразился коронавирусом, в связи с чем его доставили в больницу "Сан-Раффаэле" в Милане. Со слов личного врача Берлускони Альберто Дзангрилло, болезнь протекала бессимптомно.

