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Политика

17:39

СМИ сообщили о госпитализации Берлускони

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Сердечная аритмия стала причиной госпитализации бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает агентство Ansa.

Уточняется, что лидер партии "Вперед, Италия" на момент госпитализации находился на вилле под Ниццей, где он провел большую часть времени жестких ограничений в 2020 году.

Личный врач 84-летнего политика Альберто Дзангрилло рассказал, что в понедельник он прибыл на юг Франции из-за ухудшения самочувствия своего подопечного. Решение о госпитализации принял он.

"Я определился с госпитализацией, поскольку решил, что переезд в Италию был бы неразумен", – прокомментировал ситуацию Дзангрилло.

В сентябре прошлого года сообщалось о том, что Берлускони заразился коронавирусом, в связи с чем его доставили в больницу "Сан-Раффаэле" в Милане. Со слов личного врача Берлускони Альберто Дзангрилло, болезнь протекала бессимптомно.

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