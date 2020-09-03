В Кремле заявили о готовности оказать помощь заболевшему COVID-19 Берлускони

03:39
Фото: EPA/TASS/STEPHANIE LECOCQ
Россия готова оказать помощь заболевшему COVID-19 экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что при необходимости медпомощь из России будет оказана в полном объеме.
"Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания", – сообщил Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом рассказал личный врач политика Альберто Дзангрилло.
Сообщалось, что Берлускони недавно посещал Сардинию. Тест на COVID-19 он сдал после возвращения домой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: