В Кремле заявили о готовности оказать помощь заболевшему COVID-19 Берлускони

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Россия готова оказать помощь заболевшему COVID-19 экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что при необходимости медпомощь из России будет оказана в полном объеме.

"Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания", – сообщил Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом рассказал личный врач политика Альберто Дзангрилло.

Сообщалось, что Берлускони недавно посещал Сардинию. Тест на COVID-19 он сдал после возвращения домой.