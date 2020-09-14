Экс-президент Франции Жискар д'Эстен госпитализирован – СМИ

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Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

94-летний Жискар д'Эстен находится в одной из парижских больниц с понедельника. Других подробностей не приводится.

Валери Жискар Д’Эстен занимал пост президента Франции с 1974 по 1981 год.

В июле 84-летнего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда госпитализировали в связи с воспалением желчного пузыря.

Сообщалось, что у монарха возьмут несколько анализов.