84-летний король Саудовской Аравии госпитализирован для обследования

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Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда госпитализировали в связи с воспалением желчного пузыря, сообщает "Мир 24".

По данным канцелярии правителя, у монарха возьмут несколько анализов.

"Хранитель двух святынь (официальный титул короля Саудовской Арави. – Прим. ред.), король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в понедельник лег в специализированную больницу короля Фейсала в Эр-Рияде", – сообщили представители.

Ранее скончался правитель Омана султан Кабус бен Саид. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. На протяжении последних лет султан Омана тяжело болел и проходил лечение в Германии. Известно, что Кабус бен Саид не оставил после себя наследников.