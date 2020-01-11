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Политика

04:45

Скончался правивший 50 лет Оманом султан

утраты политика общество

Фото: AP/TASS/Kevork Djansezian

Правивший Оманом с 1970 года султан Кабус бен Саид умер в пятницу, 10 января. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Оманское агентство новостей.

"С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января", – сообщает канцелярия правителя Омана.

Отмечается, что из-за смерти правителя в стране был объявлен трехдневный траур. В частности, будут закрыты общественные и частные учреждения, а также многие другие организации.

На протяжении последних лет султан Омана тяжело болел и проходил лечение в Германии. Известно, что Кабус бен Саид не оставил после себя наследников.

Похороны султана пройдут в субботу, 11 января.

Ранее звезда реалити-шоу на MTV умерла в 23 года. Алексис Эдди скончалась около семи утра в Западной Вирджинии.

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