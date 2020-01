Звезда реалити-шоу на MTV умерла в 23 года

Фото: соцсети

Умерла экс-звезда реалити-шоу на MTV Алексис Эдди. Ей было 23 года. Об этом сообщает wvmetronews.

Алексис Эдди умерла около семи утра в Западной Вирджинии. Правоохранительные органы заявляют, что смерть девушки наступила из-за остановки сердца. Сейчас проводится проверка по факту смерти, назначена токсикологическая экспертиза.

"Нас вызвали с сообщением о том, что у молодой женщины произошла остановка сердца. На месте происшествия ее объявили мертвой", – прокомментировал начальник полиции Брайан Стюарт.

Эдди стала знаменитой после выхода на экраны шоу Are You The One? ("Пожалуй, ты!") в 2017 году. Основная задача программы заключается в том, чтобы найти молодым героям шоу свою вторую половинку. Шоу имело огромную популярность в Америке.