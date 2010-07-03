Ученые назвали возможную причину смерти Тутанхамона

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Древнеегипетский фараон Тутанхамон скончался в результате заражения крови, которое он получил при переломе ноги. К такому выводу пришли ученые, сообщает Мир 24.

Вместе с тем археологи отмечают, что вопрос о причине смерти правителя остается открытым, поскольку травмы одновременно указывают на покушение и несчастный случай.

Тем не менее новейшее исследование ДНК фараона подтверждает версию, что он умер из-за попадания в рану инфекции после того, как упал с колесницы и сломал ногу. Результаты исследования специалисты обнародуют в 2020 году.

Ранее специалисты нашли объяснение загадочным пятнам в гробнице Тутанхамона. С помощью химического анализа они установили, что пятна являются погибшими бактериями.