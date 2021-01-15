Сильвио Берлускони выписали из больницы в Монако – СМИ

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был выписан из кардиоторакального центра Монако. Об этом сообщает телеканал Rai News со ссылкой на источники.



По данным телеканала, Берлускони уже вернулся на виллу своей дочери Марины, которая находится под Ниццей.

Накануне стало известно, что сердечная аритмия стала причиной госпитализации бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Личный врач 84-летнего политика Альберто Дзангрилло рассказал, что в понедельник он прибыл на юг Франции из-за ухудшения самочувствия своего подопечного. Решение о госпитализации принял он.

В сентябре прошлого года сообщалось о том, что Берлускони заразился коронавирусом, в связи с чем его доставили в больницу "Сан-Раффаэле" в Милане.

