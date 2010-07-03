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14:05

Берлускони перенес лапароскопию

происшествия политика

14:05

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Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию в связи с кишечной непроходимостью. Его выпишут из больницы в ближайшие дни, сообщается в заявлении его партии "Вперед, Италия". Операция прошла успешна и была проведена надлежащим образом.

"Берлускони в ночь на 29 апреля почувствовал симптомы в брюшной полости. Компьютерная томография выявила непроходимость тонкого кишечника. Он был подвергнут лапароскопическому обследованию, которое позволило диагностировать и воздействовать на заворот подвздошной кишки, возникший из-за спаечного процесса после перенесенной 40 лет назад холецистэктомии", – передает РИА Новости заявление партии.

30 апреля сообщалось о госпитализации Берлускони. Итальянские СМИ писали, что политика доставили в медучреждение Милана, где в 2016 году ему делали операцию на открытом сердце, а недавно он проходил плановое обследование. Позднее в партии "Вперед, Италия" опровергли эту информацию.

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