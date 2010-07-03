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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Его доставили в одну из больниц Милана, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По информации издания, он сейчас находится в больнице Сан-Раффаэле. В июне 2016 года именно там ему делали операцию на открытом сердце. Уточняется, что недавно 82-летний политик проходил обследование. Состояние его здоровья не вызывало опасений у врачей.

Днем 30 апреля Берлускони должен выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов от его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент. Его официальный представитель заявил, что Берлускони сейчас находится на плановом обследовании и уже сегодня его выпишут.

В январе 2019 года Берлускони заявил, что планирует участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся в конце мая.

Берлускони трижды возглавлял правительство Италии. Он стал единственным премьер-министром в истории страны, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок. Правительством Италии Берлускони руководил с 2001 по 2006 год. С 1999 по 2001 год был евродепутатом.