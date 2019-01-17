Берлускони заявил о выдвижении в Европарламент

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, возглавляющий партию "Вперед, Италия", планирует принять участие в выборах в Европарламент в конце мая 2019 года. Об этом 82-летний политик заявил на одном из партийных мероприятий на Сардинии, сообщает агентство ANSA.
"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", – подчеркнул Берлускони.
Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Италии вскоре предстанет перед судом за побуждение к лжесвидетельству. Политик проходит обвиняемым по скандальному делу о вечеринках с "эскорт-девушками" в его резиденциях.
Судебный процесс начнется 4 февраля. По данным следствия, Берлускони предоставил высокооплачиваемых адвокатов, обеспечил выгодные господряды и передал крупные суммы предпринимателю Джанпаоло Тарантини. А бизнесмен в 2008–2009 годах обеспечил присутствие более 20 проституток на праздниках, проходивших на вилле в Аркоре и в других резиденциях политика.
За свою политическую карьеру Берлускони трижды возглавлял итальянское правительство. Он стал единственным в истории страны премьер-министром, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок – с 2001 по 2006 год. Кроме того, в период с 1999 по 2001 год Берлускони был евродепутатом.
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