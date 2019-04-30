В партии Берлускони опровергли госпитализацию экс-премьера – СМИ

Представители партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" опровергли сведения о его экстренной госпитализации. Об этом сообщает агентство ANSA.
Там уточнили, что Берлускони поехал в больницу "Сан-Рафаэле" из-за острого приступа боли в пояснице (почечной колики). Как только все процедуры завершатся, он собирается участвовать в мероприятии по представлению кандидатов от партии в Европарламент.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Берлускони доставили в медучреждение Милана, где в 2016 году ему делали операцию на открытом сердце.
Уточнялось, что недавно 82-летний политик проходил плановое обследование. Состояние его здоровья не вызывало опасений у врачей.
В январе 2019 года Берлускони заявил, что собирается участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся в конце мая.
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