В партии Берлускони опровергли госпитализацию экс-премьера – СМИ

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Представители партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" опровергли сведения о его экстренной госпитализации. Об этом сообщает агентство ANSA.

Там уточнили, что Берлускони поехал в больницу "Сан-Рафаэле" из-за острого приступа боли в пояснице (почечной колики). Как только все процедуры завершатся, он собирается участвовать в мероприятии по представлению кандидатов от партии в Европарламент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Берлускони доставили в медучреждение Милана, где в 2016 году ему делали операцию на открытом сердце.

Уточнялось, что недавно 82-летний политик проходил плановое обследование. Состояние его здоровья не вызывало опасений у врачей.

В январе 2019 года Берлускони заявил, что собирается участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся в конце мая.