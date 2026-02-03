Иран ведет консультации с США по выбору места будущих переговоров

Фото: 123RF/ikvyatkovskaya

Тегеран ведет консультации по выбору окончательного места для прямых переговоров с Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в интервью агентству Nour News.

Дипломат подчеркнул, что переговоры состоятся в скором времени. В настоящее время стороны согласовывают локацию, о которой будет объявлено сразу после ее выбора.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила Ирану о готовности провести двустороннюю встречу для обсуждения возможной сделки.

В ответ советник верховного лидера республики Али Шамхани сообщил, что Тегеран допускает проведение прямых переговоров с Вашингтоном после достижения взаимопонимания между сторонами. Он добавил, что достижение договоронностей между двумя странами возможно.