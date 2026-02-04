Скончался участник ВИА "Песняры" и директор Натальи Штурм Георгий Портной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nataliashturm

Ушел из жизни клавишник и бэк-вокалист ВИА "Песняры" Георгий Портной. Об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) сообщила певица Наталья Штурм.

По ее словам, Портной умер прямо на улице Москвы от сердечного приступа. Певица выразила соболезнования семье артиста.

Церемония прощания с музыкантом пройдет в 11:00 в четверг, 5 февраля, в Савеловском центральном ритуальном зале. Отпевание состоится в расположенном на Миусском кладбище храме.

Портной являлся концертным директором Штурм, активно работал с певцом Евгением Осиным. Он проживал в Москве, где продолжал поддерживать контакты с советскими и российскими эстрадными исполнителями.

Несмотря на то что Портной не стремился к публичности и редко давал интервью, его имя хорошо известно коллегам. Музыкант проводил за кулисами не меньше времени, чем на сцене, заботясь о том, чтобы концерты проходили без накладок.