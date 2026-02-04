Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 13:41

Культура

Скончался участник ВИА "Песняры" и директор Натальи Штурм Георгий Портной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nataliashturm

Ушел из жизни клавишник и бэк-вокалист ВИА "Песняры" Георгий Портной. Об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) сообщила певица Наталья Штурм.

По ее словам, Портной умер прямо на улице Москвы от сердечного приступа. Певица выразила соболезнования семье артиста.

Церемония прощания с музыкантом пройдет в 11:00 в четверг, 5 февраля, в Савеловском центральном ритуальном зале. Отпевание состоится в расположенном на Миусском кладбище храме.

Портной являлся концертным директором Штурм, активно работал с певцом Евгением Осиным. Он проживал в Москве, где продолжал поддерживать контакты с советскими и российскими эстрадными исполнителями.

Несмотря на то что Портной не стремился к публичности и редко давал интервью, его имя хорошо известно коллегам. Музыкант проводил за кулисами не меньше времени, чем на сцене, заботясь о том, чтобы концерты проходили без накладок.

Читайте также


культура

Главное

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика