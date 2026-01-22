Умерла продюсер и редактор шоу "Голос" Инна Радаева

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/raddaevva

Продюсер и редактор шоу "Голос" Инна Радаева ушла из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщил участник второго сезона Иван Вабищевич, известный как исполнитель Дядя Ваня.

Радаева умерла 21 января. В своем блоге Вабищевич выразил соболезнования ее семье и попрощался с ней.

Он вспомнил, что в качестве продюсера и подопечного они прошли долгий совместный путь с 2006 года. По словам певца, она прожила интересную и "рок-н-рольную" жизнь.

"Жаль, что не успели просто повидаться напоследок. Много чего еще не успели", – написал он, опубликовав совместное с Радаевой черно-белое фото.

Радаева родилась 9 августа 1968 года в Минске. Она была педагогом по вокалу и экспертом Первого канала, являясь в том числе редактором участников проектов "Голос", "Новая волна", "Битва талантов", "Голос. Дети".

