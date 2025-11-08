Экс-ведущий программы Top Gear Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет

Фото: Getty Images/Jeff Spicer

Бывший ведущий британской телепередачи Top Gear Квентин Уилсон ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи Уилсона.

"Квентина будет очень не хватать его семье, друзьям и всем, кто знал его лично и профессионально", – следует из заявления.

Как уточнили его родственники, телеведущий скончался после непродолжительной борьбы с раком легких.

Уилсон родился 23 июля 1957 года в британском городе Лестер. В 1991 году он присоединился к BBC, став ведущим Top Gear.

Однако спустя 10 лет программа была закрыта, после чего Уилсон принял участие уйти в конкурирующую передачу Fifth Gear. Ведущий не стал возвращаться в Top Gear после возобновления шоу в 2002 году.