Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. <...> Спасибо всем, спасибо", – написала она.

Кеосаяну было 59 лет. В январе Симоньян рассказала, что ее супруг пережил клиническую смерть и впал в кому. По данным СМИ, его госпитализировали еще в конце 2024 года в крайне тяжелом состоянии.

В апреле 2025-го Симоньян говорила, что Кеосаян начал реагировать на внешние раздражители: сжимать пальцы и моргать в ответ. Однако журналистка отмечала, что врачи не могли дать каких-то прогнозов относительно здоровья Кеосаяна.

До этого он перенес два инфаркта, ему установили семь стентов. Однако, по словам Симоньян, даже серьезные проблемы со здоровьем никак не могли заставить мужа отказаться от курения.

Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Дебютом Кеосаяна в кино стал фильм "Катька и Шиз". В 90-е он снимал клипы для отечественных певцов Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

Широкую известность он получил благодаря фильму "Бедная Саша" и приключенческому телесериалу "Мужская работа". Первая картина получила приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кроме того, спецприз жюри "Кинотавра-2001" получила работа "Президент и его внучка".

Кеосаян снимал фильмы и сериалы в том числе по сценариям Симоньян. Среди них – "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", "Крымский мост. Сделано с любовью!". Также известны его картины "Бессметные", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".

С 2007 года Кеосаян работал телеведущим, вел такие передачи, как "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Ты и я", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", "Международная пилорама" и другие. Кроме того, он сотрудничал с телеканалами РЕН ТВ, "Россия", НТВ.

В 2024 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

