Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев

Фото: vk.com/muzkomnsk

Заслуженный артист России Владимир Вальвачев умер в возрасте 74 лет, сообщила пресс-служба Новосибирского музыкального театра.

В публикации уточняется, что он посвятил театру около 40 лет своей жизни, исполнив все главные партии классического репертуара. Уход из жизни артиста – невосполнимая утрата для его коллег и многочисленных поклонников, отметили в пресс-службе.

Прощание с Вальвачевым проходило 24 сентября, по адресу: улица Кропоткина, дом № 112.

Вальвачев родился 31 января 1951 года. Он окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки. В 1982 году он присоединился к труппе Новосибирского музыкального театра, где сыграл более 70 ведущих ролей.

Артист запомнился зрителям по ролям графа Данило из оперетты "Веселая вдова", принца Раджами из оперетты "Баядера", Баринкая в спектакле "Цыганский барон", полковника Чеснея из "Тетка Чарлея", Князя из "Ханумы", Короля из "Принцессы из Страны Роз", Следователя из "Шведской спички" и других.



Также Вальвачев был постоянным участником концертных программ театра, а за исполнение роли Пали Рача из оперетты "Цыган-премьер" и Ротмистра из пьесы "Дамы и гусары" он стал лауреатом новосибирской театральной премии "Парадиз". Много лет артист занимал пост председателя профсоюзного комитета театра.

