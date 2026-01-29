Форма поиска по сайту

Зеленский заявил о планировании новых операций СБУ в России

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает планирование новых операций на территории России. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Зеленский заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары. По мнению украинского лидера, операции ведомства якобы меняют ход конфликта.

Глава Украины добавил, что Киев отдельно определил задачи по усилению санкционной политики против РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Эти гарантии включают развертывание "небольшого контингента" европейских войск, по большей части французских, и поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны".

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию будет двусторонним: спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не примут участия в консультациях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сам факт начала обсуждения экспертами сложных тем, связанных с урегулированием конфликта на Украине, можно считать прогрессом.

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может пройти 1 февраля

