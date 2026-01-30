Самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей 1 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей в воскресенье, 1 февраля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, в этот день в столице будет мороз до минус 17 градусов.

"В субботу (31 января. – Прим. ред.), в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18–21 градуса (самая холодная ночь зимы. – Прим. ред.). В Подмосковье – до минус 16–21, местами до 24 градусов мороза", – рассказал Тишковец.

Специалист также отметил, что в светлое время суток, несмотря на относительно солнечную и бесснежную погоду, ожидается не выше 11–14 градусов мороза, что на 5–6 значений холоднее климатической нормы. При этом в ночь на воскресенье в столице обойдется без осадков, прогнозируется до минус 17–20 градусов. Днем из-за влияния циклона с юго-востока ожидается постепенное натекание облачности, снегопад возобновится.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в ночь на пятницу, 30 января, ударили афанасьевские морозы. В Москве температура опускалась до минус 16 градусов, а в Подмосковье – до минус 19.

Аномально холодная погода в мегаполисе продлится до вторника, 3 февраля. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы может похолодать до минус 25 градусов. В связи с этим горожанам рекомендовали отдавать предпочтение многослойной одежде и обуви с утепленной подошвой. На улице следует избегать оголения щек, ушей, носа, запястий, пальцев и щиколоток.