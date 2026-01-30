Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 09:19

Общество

Самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей 1 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей в воскресенье, 1 февраля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, в этот день в столице будет мороз до минус 17 градусов.

"В субботу (31 января. – Прим. ред.), в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18–21 градуса (самая холодная ночь зимы. – Прим. ред.). В Подмосковье – до минус 16–21, местами до 24 градусов мороза", – рассказал Тишковец.

Специалист также отметил, что в светлое время суток, несмотря на относительно солнечную и бесснежную погоду, ожидается не выше 11–14 градусов мороза, что на 5–6 значений холоднее климатической нормы. При этом в ночь на воскресенье в столице обойдется без осадков, прогнозируется до минус 17–20 градусов. Днем из-за влияния циклона с юго-востока ожидается постепенное натекание облачности, снегопад возобновится.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в ночь на пятницу, 30 января, ударили афанасьевские морозы. В Москве температура опускалась до минус 16 градусов, а в Подмосковье – до минус 19.

Аномально холодная погода в мегаполисе продлится до вторника, 3 февраля. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы может похолодать до минус 25 градусов. В связи с этим горожанам рекомендовали отдавать предпочтение многослойной одежде и обуви с утепленной подошвой. На улице следует избегать оголения щек, ушей, носа, запястий, пальцев и щиколоток.

Синоптик рассказал, когда закончатся снегопады в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика