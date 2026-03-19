19 марта, 09:16

Юрист Салкин: за исполнение экстремистских песен в караоке следует штраф 3 тыс руб

Исполнение в караоке песен, включенных в федеральный список экстремистских материалов, может повлечь административный штраф. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с News.ru.

Данные действия, по словам эксперта, подпадают под статью о распространении экстремистского контента. Однако наказание предусмотрено только при публичном пении, доступном неограниченному числу людей.

"Для граждан штраф доходит до 3 тысяч рублей либо предусмотрен арест до 15 суток. Другое дело, что караоке может предоставить помещение в аренду и оборудование, а контроль за выбором песни оставить посетителю", – продолжил Салкин.

В таком случае ответственности не последует, поскольку законом не запрещено пение любых песен для самого себя. Более того, санкции не могут предъявить и при исполнении в частной компании друзей, так как она не считается неограниченным кругом лиц.

Ранее россиянам напомнили о нежелательности ставить лайки под публикациями иностранных агентов. В российском законодательстве отсутствует норма, предусматривающая административную или уголовную ответственность за лайки или просмотр таких материалов, но суды могут счесть их как юридически значимые действия в зависимости от контекста.

Вместе с тем ответственность может наступить и за умышленный поиск экстремистских материалов, согласно статье 13.53 КоАП РФ. За это правонарушение гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

