Юрист Салкин: за исполнение экстремистских песен в караоке следует штраф 3 тыс руб

Исполнение в караоке песен, включенных в федеральный список экстремистских материалов, может повлечь административный штраф. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с News.ru.

Данные действия, по словам эксперта, подпадают под статью о распространении экстремистского контента. Однако наказание предусмотрено только при публичном пении, доступном неограниченному числу людей.

"Для граждан штраф доходит до 3 тысяч рублей либо предусмотрен арест до 15 суток. Другое дело, что караоке может предоставить помещение в аренду и оборудование, а контроль за выбором песни оставить посетителю", – продолжил Салкин.

В таком случае ответственности не последует, поскольку законом не запрещено пение любых песен для самого себя. Более того, санкции не могут предъявить и при исполнении в частной компании друзей, так как она не считается неограниченным кругом лиц.

Ранее россиянам напомнили о нежелательности ставить лайки под публикациями иностранных агентов. В российском законодательстве отсутствует норма, предусматривающая административную или уголовную ответственность за лайки или просмотр таких материалов, но суды могут счесть их как юридически значимые действия в зависимости от контекста.

Вместе с тем ответственность может наступить и за умышленный поиск экстремистских материалов, согласно статье 13.53 КоАП РФ. За это правонарушение гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.