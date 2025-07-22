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22 июля, 13:49

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Депутат Боярский: за просмотр присланного экстремистского материала штрафа не будет

В Госдуме рассказали, что будет за просмотр присланного экстремистского материала

Фото: Агентство "Москва"

Если гражданину пришлют материал с экстремистским содержанием и он его посмотрит, то штрафа за это не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.

Ранее Госдума приняла поправки о введении штрафа 3–5 тысяч рублей для граждан за поиск в Сети заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним. Поправки также вводят санкции за рекламу сервисов VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам.

При этом в Кремле призвали дать по данному законопроекту более подробные объяснения, так как от людей поступают вопросы.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала проект закона и заявила, что в случае его принятия не сможет мониторить и передавать правоохранителям информацию по ряду нарушений, которые составляют 30% от деятельности организации.

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