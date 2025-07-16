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Россиян не будут штрафовать за передачу номера ребенку или временную передачу телефона с сим-картой для звонка, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что комитет по госстроительству и законодательству рассматривает законопроект о введении штрафа за передачу абонентского номера другому лицу. Согласно проекту, штраф для физических лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей. При этом передача номера другому лицу на непродолжительный срок и без оплаты не будет считаться административным правонарушением.

Немкин напомнил о законе о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества, который Владимир Путин подписал в апреле. Нововведение гласит, что полученные сим-карты больше нельзя передавать третьим лицам, а в случае исключения входит лишь передача карты членам семьи.

Однако штраф может грозить россиянам, которые отдали свою сим-карту другу, коллеге или соседу. В отличие от них дети входят в перечень близких родственников по Семейному кодексу, подчеркнул парламентарий.

Депутат обратил внимание, что законопроект, рассматриваемый думским комитетом, поможет прекратить массовую передачу номеров, в том числе в теневом сегменте, в котором карты оформляются на подставных лиц и используются мошенниками. Таким образом злоумышленники могут совершать анонимные звонки россиянам и банкам.

"Закон делает такой оборот юридически опасным и дорогим – особенно для предпринимателей и компаний", – указал Немкин.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий ограничение количества сим-карт, которыми могут владеть иностранцы и лица без гражданства, до одной.

В пояснительной записке указано, что в настоящее время мигрантам разрешается пользоваться сразу 10 сим-картами. Однако в условиях растущих рисков терроризма, шпионажа, мошенничества и киберугроз такое число кажется излишне высоким, считают авторы проекта.