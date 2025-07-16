В РФ может появиться штраф за передачу номера другому лицу

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Штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера другому лицу может появиться в России. Соответствующую возможность рассматривает комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, сообщает газета "Известия".

Нововведение может появиться в статье 13.29.1 КоАП РФ ("Заключение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, договора об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" способом, не предусмотренным законодательством РФ в области связи").

Законопроект также определяет наказание для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые незаконно предоставляют возможность использования своей связи лицам, не являющимся их сотрудниками. Размер штрафов для них составит от 50 до 100 тысяч рублей и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.

Однако передача номера другому лицу на непродолжительный срок и без оплаты не будет считаться административным правонарушением, если это делается для личных нужд, подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что россиянам могут запретить принимать звонки с сим-карт иностранных операторов. Поправки могут быть внесены в законы "О связи", "О персональных данных", "Об информации" и некоторые другие.

Для получения зарубежных звонков гражданину придется обращаться к оператору. При этом представители нескольких российских операторов усомнились в необходимости такого запрета – это может привести к неудобствам для большого числа абонентов.