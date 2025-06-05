Запрет на зарубежные звонки по умолчанию может появиться в России

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Жителям России могут запретить принимать звонки с сим-карт иностранных операторов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на второй пакет поправок в законы "О связи", "О персональных данных", "Об информации", "Об оперативно-разыскной деятельности" и "Об электронной подписи".

В документе отмечается, что абоненту придется обратиться к оператору связи, если он захочет получать зарубежные звонки. При этом оператор обязан маркировать все вызовы с иностранных сим-карт.

В пресс-службе "МегаФона", комментируя инициативу, указали, что подобный запрет может привести к неудобствам для большого числа абонентов, так как им нужно будет принять меры по разблокировке данных услуг.

"В этом вопросе целесообразнее была бы схема самозапрета на вызовы из зарубежных стран и обязательное доведение оператором связи на абонентские устройства информации о международном вызове", – пояснили в компании.

В свою очередь, в пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн". – Прим. ред.) сочли, что оптимальным решением является возможность абонента выбирать, устанавливать или отключать блокировку международных звонков.

Согласно другим поправкам, оператор связи должен будет отключать номера, заподозренные в мошенничестве. Для этих целей в РФ могут создать специальный реестр. В противном случае оператор должен будет выплатить компенсацию.

В случае принятия закон должен вступить в силу 1 марта 2026 года за исключением отдельных положений документа.

В Минцифры при этом уточнили, что второй пакет мер против кибермошенничества находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств.

В апреле Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Согласно документу, в России будет создана база голосов мошенников, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

В начале июня руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с кибермошенничеством. По его словам, он также предусматривает введение уголовной и административной ответственности.

Вместе с тем Минцифры планирует создать мобильное приложение, которое поможет защитить граждан от кибермошенничества. Ожидается, что оно будет информировать о предстоящем мошенническом действии, а также получит тревожную кнопку. Запуск пилотного приложения запланирован до конца 2025 года, а полномасштабное внедрение – в 2026-м.