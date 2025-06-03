Пилотный проект по борьбе с кибермошенничеством стартует в России с 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям стартует в России с 4 июня. Соответствующее распоряжение подписано, сообщает пресс-служба правительства.

Целью проекта является создание эффективного механизма выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые создаются под видом официальных сайтов госучреждений, компаний и банков, отметили в кабмине.

В рамках пилотного проекта планируется отработать механизмы взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических ресурсов, а также подготовить предложения по законодательному закреплению такой системы.

Тем временем Минцифры планирует создать мобильное приложение, которое поможет защитить граждан от кибермошенничества. Ожидается, что оно будет информировать о предстоящем мошенническом действии, а также иметь тревожную кнопку. Запуск пилотного приложения запланирован до конца 2025 года, а полномасштабное внедрение – в 2026-м.