Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. По новым правилам сим-карты нельзя будет передавать никому, кроме самых близких.

Банкам и государственным структурам запретят звонить через мессенджеры, а вызовы от организаций обязательно будут маркироваться. От получения рассылок и массовых вызовов можно отказаться. Всего в законе около 30 мер, большинство из них вступят в силу с 1 июня.

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