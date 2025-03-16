Хинштейн: Росгвардия обеспечит безопасность в Курской области накануне Дня Победы

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Росгвардия совместно с МВД и ФСБ обеспечит безопасность в Курской области накануне Дня Победы. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Сергей Михайлович (замдиректора Росгвардии – начальник Главного штаба генерал-полковник Сергей Бойко. – Прим. ред) подчеркнул, что ведомство приложит все усилия для восстановления стабильности и безопасности в регионе", – поделился глава Курской области.

Хинштейн подчеркнул, что все силы, включая спецназ, находятся в полной боевой готовности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские регионы планируют широко отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, большое количество мероприятий планируется провести по всей стране. Однако Песков уточнил, что все вопросы, связанные с безопасностью, будут решать власти регионов.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году станет "очень крупным мероприятием", указывал ранее Песков. Москва планирует пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы.