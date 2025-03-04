Песков: регионы России будут широко праздновать 80-летие Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские регионы планируют широко отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это очень важная годовщина", – подчеркнул Песков.

По его словам, большое количество мероприятий планируется провести по всей стране. Однако он уточнил, что все вопросы, связанные с безопасностью, будут решать власти регионов.

"В каждом регионе будут вводиться свои режимы, потому что связано это и с темой безопасности, и с другими аспектами. Поэтому от региона к региону (формат. – Прим. ред.) будет варьироваться", – уточнил представитель Кремля.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году станет "очень крупным мероприятием", указывал ранее Песков. Москва планирует пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал проведение памятных мероприятий, приуроченным к 9 мая, во всех странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь идет о памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских событиях.

В связи с этим Путин в начале января обсудил с членами Совбеза РФ обеспечение безопасности не только во время проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но и при подготовке мероприятий.

