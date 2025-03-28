Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта

Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирному решению украинского конфликта, но при необходимости может окончательно разгромить Вооруженные силы Украины. Он отметил, что армия РФ обладает стратегической инициативой на всех участках линии боевого соприкосновения.

Президент подчеркнул, что Москва открыта к переговорам по урегулированию конфликта с заинтересованными странами, однако отметил, что доверие к так называемым партнерам в Кремле значительно ослабло. Путин также подтвердил, что Россия не намерена отказываться от тактики ядерного сдерживания.

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