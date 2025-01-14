Интенсивность движения на скоростных дорогах "Автодора" выросла на 33% в 2024 году

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Общее количество проездов по скоростным дорогам госкомпании "Автодор" за 2024 год превысило 379 миллионов и выросло на 33% по сравнению с 2023 годом, пишет пресс-служба госкомпании.

Рост популярности скоростных автомагистралей в "Автодоре" объяснили открытием новых участков трасс, включая М-12 "Восток" от Москвы до Казани, а также обхода Твери на М-11 "Нева". Это позволило не только соединить Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением, но и создать единый 1 520-километровый путь без единого светофора из Петербурга в Казань.

Самой популярной дорогой стала М-4 "Дон", по которой за 2024 год проехали более 179 миллионов раз, что на 24% больше 2023 года. Кроме того, число проездов но новой магистрали М-12 "Восток" с момента запуска превысило 27 миллионов.

Более 80 миллионов поездок совершили автолюбители по ЦКАД в Московской области, свыше 10 миллионов – по платному участку трассы М-3 "Украина" в Калужской области, а также еще свыше 10 миллионов – по скоростной части автодороги М-1 "Беларусь" в Подмосковье.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что в стране за 6 последних лет построили и отремонтировали свыше 150 тысяч километров автодорог. Этого удалось достичь благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". По его мнению, строительство дорог в РФ идет хорошими темпами.

