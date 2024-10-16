Эксперимент по нанесению музыкальной разметки начался на автодороге М-11 "Нева"

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Эксперимент по нанесению первой в РФ музыкальной разметки начался на автодороге М-11 "Нева", пишет пресс-служба "Автодора".

Безопасность скоростных дорог в том, что здесь нет пересечений на одном уровне, транспортные потоки разделены, а также есть освещение, автоматизированная система управления дорожным движением и служба аварийных комиссаров. Однако специалисты продолжают искать дополнительные способы для снижения аварийности.

Теперь, проезжая по 653-му километру шоссе с разрешенной скоростью, автомобилисты могут услышать фрагмент композиции "Калинка-Малинка". Такой эффект достигается за счет поперечных шумовых полос.

"Как и шумовые полосы, которыми оснащены современные дороги, музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем, побудит сконцентрироваться на дороге, например, при приближении к аварийно опасному участку, и будет служить важной цели – снижению аварийности", – заключили в "Автодоре".

Ранее в компании рассказывали о создании специального программного обеспечения, которое переводит штрихи в ноты. До этого в РФ уже давно применялись лишь шумовые полосы, которые сигнализируют водителю, если машина по какой-то причине начинает смещаться к обочине или наоборот, на встречную полосу.

