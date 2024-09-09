Дептранс обустроил 11 островков безопасности на переходах в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты обустроили 11 островков безопасности в разметке на переходах между Калужским и Варшавским шоссе в ТиНАО, передает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, работы были проделаны из соображений безопасности, так как за три года на этом участке в Краснопахорском районе произошло 26 аварий, в которых погибли 8 человек. Самыми частыми причинами ДТП стали превышение скорости и выезд на встречку, уточнили в ведомстве.

По проекту ЦОДД специалисты ограничили скорость на протяжении всего участка, обустроили шесть мест с дополнительными поворотными и прикрытыми полосами для комфортного и безопасного выезда/съезда, а также добавили специальную буферную полосу на трех участках. Она помогает "успокоить" трафик за счет небольшого сужения полос движения.

При этом сами островки безопасности заставляют водителей снижать скорость перед зеброй.

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов уточнил, что на участках, где случаются ДТП, Дептранс принимает меры для повышения безопасности движения. При этом переразметка и установка дорожных знаков позволяет сделать это быстрее без строительства.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы стремимся максимально сократить аварийность в городе. <...> С начала года по проектам дорожных кураторов ЦОДД в более 200 местах города улучшили условия движения", – заключил Ликсутов.

Между тем в районе Нижегородской улицы увеличилось количество полос на съездах с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Московский скоростной диаметр (МСД) в обе стороны. Благодаря переразметке на каждом съезде появилась еще одна полоса. Кроме того, вместо одной полосы на дороге стало две, а вместо двух – три.

Таким образом, москвичи смогут проезжать по популярным магистралям на 3 минуты быстрее – теперь по трассе успевает проезжать на 35–40% больше машин в час.