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28 августа, 16:43

Город

На дороги Москвы нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно: дети!"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно: дети!", дублирующих дорожный знак "Дети", на москвовских дорогах в преддверии Дня знаний, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр уточнил, что разметки будут служить предупреждением для водителей о внезапном появлении ребенка на дороге и напоминать о необходимости снизить скорость и быть предельно внимательным.

"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города", – привели слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Дорожные разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов ежегодно обновляются перед 1 сентября.

Работы по нанесению соответствующих разметок относятся к элементам сложной конфигурации. Работники наносят их вручную холодным пластиком, так как этот материал более стойкий, не требует предварительного прогревания, а также не деформируется во время нанесения. Кроме того, в его состав входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение и повышают видимость разметки ночью.

Помимо этого, для удобства населения все работы проводились с частичным ограничением движения, преимущественно ночью, чтобы не создавать помех для водителей.

Между тем столичные учебные заведения подготовились к началу нового учебного года. Так, 1 сентября московские школы, детские сады и колледжи смогут принять свыше 1,6 миллиона детей.

По словам Сергея Собянина, этой осенью свои двери для детей откроют 30 новых зданий школ и детсадов. Кроме того, еще около двух тысяч заведений были отремонтированы этим летом.

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