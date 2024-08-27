Мария Воропаева осмотрела ход работ по устройству пешеходного перехода в Ново-Переделкине

Фото: Екатерина Демчуг

Руководитель проектных направлений Российского Фонда мира, активист общественного движения "Мой район" Мария Воропаева проверила ход работ по устройству пешеходного перехода в Ново-Переделкине.

В начале нового учебного года на улице Шолохова оборудуют новый приподнятый пешеходный переход для повышения уровня безопасности учащихся школы № 1238. Его появление стало возможным благодаря обращениям жителей, на которые отреагировали управа района, ЦОДД в рамках проекта "Безопасный путь от дома в школу", руководителем которого является Сабина Цветкова, а также Воропаева.

Дополнительный переход на улице Шолохова жители Ново-Переделкина ждут давно, именно поэтому было принято решение устроить здесь еще одну "зебру", совмещенную с искусственной неровностью для обеспечения надлежащего уровня безопасности дорожного движения.

Также будет модернизирована существующая система подходов и подъездов к школе: на прилегающей территории силами ГБУ "Жилищник Можайского района" обновят существующие искусственные неровности и дорожную разметку, проведут кронирование деревьев, закрывающих дорожные знаки. В рамках благоустройства улицы будет установлен новый современный павильон ожидания городского транспорта на остановке "Шолохова, 15".

Таким образом, территорию ожидает комплексная модернизация всей прилегающей структуры по безопасному движению пешеходов, в первую очередь – детей.

В состав рабочей группы, которая выезжала на место, вошли представители ГАИ по ЗАО, ЦОДД, Управы района, а также представители ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" и школы № 1238.

"Наша задача – обеспечить максимальную безопасность учеников с учетом сразу двух школьных корпусов по разные стороны оживленной улицы. Ее может решить именно запланированный тип перехода, потому что сочетание "лежачего полицейского" и "зебры" в местах расположения школ или детсадов давно доказало себя одним из самых эффективных инструментов", – пояснила Воропаева.

Предполагается, что все работы по организации искусственной неровности, установке знаков и нанесению разметки будут завершены уже в сентябре.

Ранее сообщалось, что наземный пешеходный переход через железнодорожные пути, а также проход до станции МЦК Новохохловская появится в Текстильщиках. С просьбой организовать логистический узел к ней обратились жильцы ЖК "Волжский парк" на встрече с депутатом. Городские власти одобрили инициативу. Сейчас идут предпроектные работы, разрабатываются различные варианты, идет проработка сметы.

