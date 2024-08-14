Проект "Новые элементы дорожной безопасности" прошел на востоке столицы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Восточном административном округе столицы прошел проект "Новые элементы дорожной безопасности". В нем приняла участие кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Единая Россия", советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сабина Цветкова.

"Безопасность на дорогах столицы – приоритет работы департамента транспорта города Москвы. Ежегодно дороги города становятся комфортнее и безопаснее для всех участников движения. Важно помнить, что комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения – залог спокойного и безопасного передвижения по дорогам как для автомобилистов, так и для пешеходов. Сегодня мы проверяем реализацию решений, которые были предложены активными гражданами округа", – сказала Цветкова, передает Агентство "Москва".

Участники проекта проехали по новым объектам транспортной инфраструктуры, чтобы оценить эффективность внедренных изменений. Так, интервал работы пешеходного светофора на улице Русаковской был увеличен с 26 до 50 секунд, было введено одностороннее движение в Проектируемом проезде №1761 у дома 26 и организовано более 30 новых парковочных мест перед Центральным военно-клиническим госпиталем имени Мандрыки, оборудован новый пешеходный переход по адресу Открытое шоссе, дом 2, корпус 3, установлены антипарковочные столбики по улице Тагильской, доме 4б, организован островок безопасности в Проектируемом проезде № 1288, установлено сферическое зеркало и изменен скоростной режим с ограничением до 40 км/ч на улице Вербной, д. 4 возле Технологического колледжа №21, организована дополнительную полосу движения по ул. Байкальская, д. 1/3, расширен внутридворовой проезд на ул. Красноярская, д. 17, а также установлены несколько антипарковочных полусфер и искусственных дорожных неровностей на ул. Хабаровская, д. 24. В мероприятии также приняли участие представители ГКУ ЦОДД и активные жители округа.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за первое полугодие в Москве было обустроено 60 пешеходных переходов, которые помогли улучшить движение в 200 местах города. Также с начала текущего года при помощи переразметки специалисты добавили 59 полос, которые увеличили пропускную способность дорог.