Собянин: с начала года в Москве обустроено почти 60 новых пешеходных переходов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За первое полугодие в Москве обустроено 60 пешеходных переходов. Они помогли улучшить движение в 200 местах города, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Также с начала текущего года при помощи переразметки специалисты добавили 59 полос, которые увеличили пропускную способность дорог. На 10 перекрестках появилась "вафельная" разметка. Она помогает ускорять проезд и сохранять безопасные условия движения транспорта, подчеркнул мэр столицы.



"Кураторы ЦОДД ежегодно реализуют около 1 000 проектов для улучшения дорожной инфраструктуры в столице. Обязательно учитывается мнение жителей", – написал Собянин.

С начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, а также восемь искусственных сооружений. До конца текущего года в планах ввести в эксплуатацию еще несколько важных объектов. Речь идет в том числе о транспортной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

