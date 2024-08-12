Пешеходная галерея свяжет станцию метро "Потапово" с остановкой наземного транспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Станцию "Потапово" Сокольнической линии метро построили с двумя наземными вестибюлями. При этом западный вестибюль связан надземной крытой пешеходной галереей с остановкой общественного транспорта на улице Александры Монаховой, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, переход протяженностью 29 метров интегрировали с эстакадой, которая находится на пересечении улицы Александры Монаховой с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Пассажирам не придется выходить на улицу для передвижения между станцией подземки и остановкой городского транспорта.

"Потапово" находится на территории Коммунарки Новомосковского административного округа Москвы. Она станет конечной на южном направлении Сокольнической линии метро.

В свою очередь, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что станционный комплекс "Потапово" расположен в створе трассы автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в районе ее пересечения с улицей Александры Монаховой. По его словам, работы по возведению станции и дороги велись синхронно. Выходы со станции приведут на обе стороны магистрали.

9 августа Сергей Собянин провел технический пуск станции "Потапово" Сокольнической линии метро. По его словам, новая станция примет первых пассажиров в ближайшие недели. Ожидается, что станция значительно улучшит транспортную доступность районов Южное Бутово и Коммунарка.

"Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией московского метро, на которой для подачи теплого воздуха установят специальное вентиляционное оборудование. Ожидается, что ее пассажиропоток на момент пуска составит 19,5 тысячи человек в сутки. К 2030 году он вырастет более чем до 27 тысяч человек.

Открытие станции "Потапово" завершает формирование Сокольнической линии метро. Если до 2014 года ветка насчитывала 19 станций, то теперь в ее составе будет действовать 27 станций.