Сергей Собянин: первых пассажиров станция метро "Потапово" примет в сентябре

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Сергей Собянин провел технический пуск станции "Потапово" Сокольнической линии метро. По его словам, новая станция примет первых пассажиров в ближайшие недели.

"В Москве закончено строительство еще одной станции – "Потапово". Это конечная станция Сокольнической линии метро, которую за последние годы мы продлили практически на 70%. Она пришла из старой Москвы в новую Москву и сегодня дошла практически до Южного Бутова. В течение нескольких недель будут закончены пусконаладочные работы, и здесь появятся первые пассажиры", – сказал мэр.

Ожидается, что станция значительно улучшит транспортную доступность районов Южное Бутово и Коммунарка.

Также Собянин поздравил метростроителей с наступающим профессиональным праздником – Днем строителя. Он выразил от имени москвичей благодарность за их подвижнический труд, возведение новых станций метро, дорог, школ, детских садов, домов.

Станция "Потапово" находится в створе дорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой. Ее строительство стартовало в 2021 году.

Перегон "Новомосковская" – "Потапово" длиной 2,1 километра в основном проходит по поверхности земли. Подземная часть строилась открытым способом. В непосредственной близости от станции появится электродепо для поездов Сокольнической линии, строительство которого уже завершается.

"Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией московского метро, на которой для подачи теплого воздуха установят специальное вентиляционное оборудование. Ожидается, что ее пассажиропоток на момент пуска составит 19,5 тысячи человек в сутки. К 2030 году он вырастет до более чем 27 тысяч человек.

Открытие станции "Потапово" завершает формирование Сокольнической линии метро. Если до 2014 года ветка насчитывала 19 станций, то теперь в ее составе будет действовать 27 станций.

Станцию метро "Коммунарка" Сокольнической линии переименуют в "Новомосковскую". В ближайшее время в столичном метрополитене обновят всю навигацию, связанную с этим изменением, включая цифровые наддверные экраны и аудиоинформирование.

Первое время на указателях при входе в метро и на дверях в поездах будут указаны сразу два названия, но затем наименование "Коммунарка" полностью исчезнет. Такие изменения связаны с тем, что название "Новомосковская" продемонстрирует значимость первого пересадочного узла в ТиНАО.

