В ВАО подвели итоги работы комиссии по обеспечению безопасности детей на дорогах Москвы

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В столице завершилась работа комиссии департамента транспорта Москвы "Безопасный путь от дома в школу". В состав комиссии вошли: ее руководитель – Сабина Цветкова, советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, представители ГКУ ЦОДД, ГАИ и управ районов, которые в этом году проверили более тысячи участков вблизи учебных учреждений.

Основной задачей комиссии является выявление и устранение проблемных мест, а также обеспечение безопасных и комфортных условий для детей на дорогах. Важность данной инициативы сложно переоценить – безопасность детей на дороге требует внимания всех участников дорожного движения.

"В преддверии нового учебного года мы выявили более 100 адресов вблизи школьных учреждений, где мы изменили схему движения для того, чтобы школьники смогли безопасно переходить дорогу. Так, например, мы предусмотрели организацию новых пешеходных переходов и островков безопасности, установку светофоров", – поделился заместитель руководителя дирекции организации движения ГКУ ЦОДД Дмитрий Чужанов.

Среди принятых решений – установка знака "Остановка запрещена" для предотвращения блокировки въездов в учебные заведения, организация контрастного освещения пешеходных переходов и установка искусственных дорожных неровностей. Также были восстановлены знаки "Осторожно: дети!" и проведена санитарная обрезка деревьев для улучшения видимости.

"Комиссия "Безопасный путь от дома в школу" завершила работу в московских учебных заведениях во всех 11 округах столицы. Вопрос детской безопасности особенно важен для нас и находится на особом контроле. Ежегодно перед началом учебного года мы вместе с коллегами из ГАИ и управ районов проверяем территории вблизи школ, потому что путь ребенка должен быть безопасным и комфортным", – подчеркнула Цветкова.

Представители комиссии рассказали, что на данный момент устранено 120 замечаний, и до 1 сентября планируется решить еще 36. Все работы направлены на то, чтобы путь ребенка от дома в школу и обратно был максимально безопасным и комфортным. Замечания, которые были выявлены комиссией, продолжат устранять и после начала нового учебного года, чтобы обеспечить надежную защиту юных москвичей на дорогах.

В преддверии Дня знаний специалисты столичного комплекса городского хозяйства нанесли на московские дороги около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети", дублирующих знак "Дети". Эти работы относятся к элементам сложной конфигурации. Их наносят вручную холодным пластиком, так как этот материал более стойкий, не требует предварительного прогревания, а также не деформируется во время нанесения.