ЦППК возобновит льготный проезд для обучающихся с 1 сентября

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ЦППК возобновит льготный проезд для школьников и студентов на поездах компании с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

С первого дня осени стоимость билета составит 50% от цены полного разового проездного документа. При оформлении проезда в Подмосковье и других регионах обучающимся будет доступна скидка на обычные поезда. В Москве льгота распространится на экспрессы, в том числе фирменные – с предоставлением мест.

В компании указали, что во Владимирской области льготные билеты на пригородные поезда и экспрессы смогут оформлять школьники и студенты, зарегистрированные на этой территории.

Кроме того, дошкольники, школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры в столице смогут записывать пригородные абонементы на 30 дней на социальную карту со скидкой 50%. Во Владимирской области обучающиеся, проживающие в этом регионе, смогут записать такие абонементы на индивидуальную транспортную карту (ИТК).

Ранее Сергей Собянин рассказал о городских сервисах, которые могут пригодиться детям и их родителям в новом учебном году. По словам мэра, школьники могут посмотреть расписание уроков, оценки и домашнее задание в электронном дневнике. С помощью ресурса "Москвенок" родители узнают, во сколько ребенок пришел и вышел из школы, а также что ел в столовой. А благодаря карте москвича учащийся может воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получить скидки в магазинах и возможность бесплатно посещать музеи.