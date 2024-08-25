Собянин назвал городские сервисы для подготовки к новому учебному году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о городских сервисах, которые могут пригодиться школьникам и их родителям в новом учебном году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



В первую очередь мэр упомянул электронный дневник, с помощью которого можно узнать расписание уроков, оценки, домашние задания и даты контрольных работ, а также найти полезную информацию для учебы.

Специально для родителей функционирует ресурс "Москвенок", позволяющий узнать, во сколько ребенок пришел и вышел из школы и что ел в столовой. Также там можно заказать питание и пополнить счет для будущих покупок еды в буфете.

Благодаря карте москвича школьник может воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать скидки в магазинах и бесплатно посещать музеи по программе "Музеи – детям". Кроме того, к карте можно привязать единый читательский билет, а в городских поликлиниках ее можно использовать в качестве полиса ОМС.



Единый читательский билет и сервис "Библиотеки Москвы" на mos.ru поможет найти необходимую книгу или учебный материал, не выходя из дома, а на портале "Московский спорт" школьник вместе с родителем сможет отыскать сведения о городских спортивных учреждениях и их услугах: найти тренера, индивидуальные или групповые занятия.

Ранее Собянин увеличил нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Обновленные нормы начнут действовать с 1 сентября. Так, подушевой норматив на учащихся 1–4-х классов будет равен 147,8 тысячи рублей в год. К нему было решено прибавить 3,6 тысячи рублей.

