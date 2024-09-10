"Автодор" планирует нанести музыкальную разметку на дорогах

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Госкомпания "Автодор" планирует нанести на российских дорогах так называемую "музыкальную разметку". Об этом сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко в интервью изданию "Коммерсант".

"Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками, они сигнализируют водителю, если машина по какой-то причине начинает смещаться к обочине", – рассказал Петушенко.

Он добавил, что специалисты "Автодора" разработали программное обеспечение, которое позволяет рассчитать параметры для нанесения разметки так, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента.

Испытания такой разметки планируется провести в этом году на одном из участков трассы М-11, поделился Петушенко.

В Москве специалисты обустроили 11 островков безопасности в разметке на переходах между Калужским и Варшавским шоссе в ТиНАО. По данным Дептранса, работы были проделаны из соображений безопасности, так как за три года на этом участке в Краснопахорском районе произошло 26 аварий, в которых погибли 8 человек.

Ранее стало известно, что в России с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Законопроект Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию.